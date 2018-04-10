Археологи из Йоркского университета пришли к заключению, что выступающие вперед массивные надбровные дуги, характерные для древних людей, со временем уменьшились, а брови стали более подвижными. Это позволило ближайшим предкам современного человека проще коммуницировать.

Археологи из Йоркского университета пришли к заключению, что выступающие вперед массивные надбровные дуги, характерные для древних людей, со временем уменьшились, а брови стали более подвижными. Это позволило ближайшим предкам современного человека проще коммуницировать.Однаиз заметных анатомических особенностей, которая отличает современных людей отдалеких предков – уменьшенные надбровные дуги. У экспертов есть несколькотеорий, объясняющих их происхождение. Некоторые ученые считают,что большие надбровные дуги изначально сформировались, чтобы уменьшить нагрузкуна кости черепа во время откусывания и пережевывания грубой пищи. Согласнодругой гипотезе, большиенадбровные дуги сглаживали соединение костей черепа, которые образуют глазницу, передает телеканал .Археологи из Йоркского университета решилипроверить все гипотезы. Для этого они исследовали морфологию черепагейдельбергского человека, который был найден в шахте в Замбии. Ученыедатировали останки периодом 125-300 тысяч лет назад. Гейдельбергский человек считаетсяближайшим предшественником людей современного типа.Авторы нового исследования на основекомпьютерной томографии черепа создали его трехмерную цифровую проекцию. Водном варианте череп был воссоздан с "природными" надбровными дугами,которые на самом деле были у этого человека. В двух других версиях ученыевиртуально увеличили или уменьшили надбровные дуги.Эксперты предположили, что если надбровные дуги действительно влияют на напряжение,действующее на кости черепа, то большие дуги будут максимально его снижать.Затем исследователи смоделировали укусы разной силы и измерили нагрузку, котораяприходится на разные зубы. Также эксперты посчитали, какое напряжение при этом испытывали кости. Оказалось, что при укусе напряжение, которое передавалосьнадбровным дугам, было небольшим и не зависело от их величины. Таким образом, ученые сделали вывод, что надбровные дуги уменьшились в результате социализации и уменьшения агрессивности людей.Ранее исследователи выяснили, что разныенароды Земли используютодинаковую мимику для выражения негативных эмоций. Вне зависимости отиспользуемого языка люди хмурят брови, поднимают подбородок и сжимают губы.