Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак выразил надежду на скорое исчезновение России. Об этом он заявил во время общения с местными СМИ.

Замминистра по вопросам временнооккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчаквыразил надежду на "скорое исчезновение России". Об этом он заявил во время общенияс местными СМИ.Высокопоставленныйчиновник прокомментировал свое недавнее выступления в телеэфире. Грымчакзаявил, что надеется на то, что такого государства, как Россия не будет.Также он добавил, что на одном из эфировдо него дозвонился житель Москвы и начал рассказывать, что Украиныне существует. "С такими мыслями будете жить в Тверском княжестве и радоватьсяжизни", – приводит слова политикаОтметим, что это не первой подобное высказывание украинскогозамминистра. Ранее Грымчак заявило "трехсотлетней" войне с Россией. В интервью каналу "112 Украина" онвысказал мнение о том, что наша страна пытается "дестабилизироватьобстановку" на территории Незалежной.Пословам политика, "попытки расшатать ситуацию под тем или инымсоусом" продолжатся на территории всей страны "безисключений". При этом он считает, ,что противостояние между государствами сохранится и после завершенияконфликта на востоке Украины.Также Юрий Грымчак призывал усилить санкционноедавление на Россию для урегулирования ситуации в Донбассе и"возвращения" Крыма. По его словам, Москва "должна заплатитьочень и очень дорого за свою политику".