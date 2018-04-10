В программе Первого канала Пусть говорят вспоминали знаменитую актрису Наталью Кустинскую. В эти выходные секс-символу советского кино должно было исполниться 80 лет.

В программе Первого канала "Пусть говорят" вспоминали знаменитую актрисуНаталью Кустинскую. В эти выходные секс-символу советского кино должно былоисполниться 80 лет.В студию пришла Тамара Семина, однокурсница и коллега Кустинской. Пожилая женщинаочень нелицеприятно высказалась о подруге."Умные, яркие мужчины любят пустых, взбалмошных, ничтожных женщин, оченьпадки. Эти женщины глупы, но умны по-женски что ли. И многие так себе, лохушки,а многие очень подлые, мерзкие, отвратительные. Я имею в виду НатальюКустинскую", – облила грязью умершую товарку Семина.Такое заявление не понравилосьучастникам встречи. Более того, гости в студии задались вопросом, почему онатак отзывается о своей сокурснице, возможно Кустинская когда-то перешла Семинойдорогу. Тамара Петровна рассказала, что до конца жизни Наталья Николаевназвонила ей и считала близким человеком. "Мы знаем ее наизусть, и Кустя –предмет для смеха, усмешек, розыгрышей", – вспоминала Семина студенческие годы.Гости студии вспомнили, о том, что что Наталья Кустинская соперничала сдругой популярной артисткой Натальей Фатеевой. Они сыграли подруг в фильме "Триплюс два". Роковая блондинка увела у коллеги мужа, космонавта Бориса Егорова. Вместеони прожили 19 лет.Наталью Кустинскую нельзя назвать баловнем судьбы. Незадолго до смертисекс-символ советского кино потеряла сына Дмитрия, а до этого похоронилаединственного внука. Наследник дважды привлекался к ответственности по делу,связанному с наркотиками.С течением жизни актриса растеряла свою красоту. В зрелом возрасте Кустинскаяизменилась до неузнаваемости – она чудовищно располнела.На внешности Натальи отразилисьпроблемы со здоровьем. У нее был сахарный диабет, ревматизм, переломпозвоночника. Сосед, который жил с Кустинской в одном доме, вспомнил, чтоНаталья Николаевна злоупотребляла спиртными напитками.Под конец жизни Кустинская получила серьезную травму. Актрисаупала, а нога осталась зажатой в батарее. Наталья Николаевна пролежала 12часов. Многие поклонники до сих порне могут поверить, что одна из самых красивых актрис СССР и умерла в одиночестве и нищете.