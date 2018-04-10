В программе Первого канала Пусть говорят вспоминали знаменитую актрису
Наталью Кустинскую. В эти выходные секс-символу советского кино должно было
исполниться 80 лет.
В программе Первого канала "Пусть говорят" вспоминали знаменитую актрису
Наталью Кустинскую. В эти выходные секс-символу советского кино должно было
исполниться 80 лет.
В студию пришла Тамара Семина, однокурсница и коллега Кустинской. Пожилая женщина
очень нелицеприятно высказалась о подруге.
"Умные, яркие мужчины любят пустых, взбалмошных, ничтожных женщин, очень
падки. Эти женщины глупы, но умны по-женски что ли. И многие так себе, лохушки,
а многие очень подлые, мерзкие, отвратительные. Я имею в виду Наталью
Кустинскую", – облила грязью умершую товарку Семина.
Такое заявление не понравилось
участникам встречи. Более того, гости в студии задались вопросом, почему она
так отзывается о своей сокурснице, возможно Кустинская когда-то перешла Семиной
дорогу. Тамара Петровна рассказала, что до конца жизни Наталья Николаевна
звонила ей и считала близким человеком. "Мы знаем ее наизусть, и Кустя –
предмет для смеха, усмешек, розыгрышей", – вспоминала Семина студенческие годы.
Гости студии вспомнили, о том, что что Наталья Кустинская соперничала с
другой популярной артисткой Натальей Фатеевой. Они сыграли подруг в фильме "Три
плюс два". Роковая блондинка увела у коллеги мужа, космонавта Бориса Егорова. Вместе
они прожили 19 лет.
Наталью Кустинскую нельзя назвать баловнем судьбы. Незадолго до смерти
секс-символ советского кино потеряла сына Дмитрия, а до этого похоронила
единственного внука. Наследник дважды привлекался к ответственности по делу,
связанному с наркотиками.
С течением жизни актриса растеряла свою красоту. В зрелом возрасте Кустинская
изменилась до неузнаваемости – она чудовищно располнела.
На внешности Натальи отразились
проблемы со здоровьем. У нее был сахарный диабет, ревматизм, перелом
позвоночника. Сосед, который жил с Кустинской в одном доме, вспомнил, что
Наталья Николаевна злоупотребляла спиртными напитками.
Под конец жизни Кустинская получила серьезную травму. Актриса
упала, а нога осталась зажатой в батарее. Наталья Николаевна пролежала 12
часов. Многие поклонники до сих пор
не могут поверить, что одна из самых красивых актрис СССР и умерла в одиночестве и нищете.