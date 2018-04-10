Об этом сообщили в пресс-службе губернатора

В 2018 году в Костромской области благоустроят 130 дворов.Как сообщают в пресс-службе губернатора, работы также пройдут на 30 общественных территориях. Всего в проекте благоустройства примут участие 49 муниципальных образований. Общая сумма финансирования - 218 млн 300 тысяч рублей.Дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий были отобраны на народном голосовании в день выборов,18 марта, в Костроме, Буе, Нерехте и Шарье. В Буе жители выбрали благоустройство парка «Аллея Победы» с установкой памятника труженикам тыла, в Шарье – Мемориального комплекса, а в Нерехте - Площади Свободы и Площади 30-летия Победы. В Костроме начнется благоустройство территории в районе Чернигинской набережной, а именно парка Заволжье.