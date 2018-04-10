Брейн-ринг проведен в рамках празднования 45-летия со дня образования отрядов ЮИД.

9 апреля в учреждении дополнительного образования «ДАР» города Александрова состоялся брейн-ринг по правилам дорожного движения, посвященный 45-летию образования отрядов Юных инспекторов движения. Одним из организаторов мероприятия выступил отдел пропаганды ПДД ОМВД России по Александровскому району.В игре, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, приняли участие три команды семиклассников школ № 1, № 4 и № 14 города Александрова.В судейский состав вошли член общественного совета при ОМВД России по Александровскому району Николай Савенков, а так же представители Управления образования Александровского района Люция Нардюжева и Татьяна Синеокова.Перед началом игры инспектор по пропаганде дорожного движения старший лейтенант полиции Надежда Гамова разъяснила ребятам правила игры и пожелала удачи.В качестве разминки инспектором был проведен блиц-опрос по правилам дорожного движения, затем участники показали домашнее задание.Особый интерес вызвал этап конкурса, предполагающий демонстрацию знаний улиц города. На экран выводились старые черно-белые фотографии дорог и перекрестков районного центра, а командам нужно было назвать улицу и определить конкретное ее место уже современного города. К удивлению взрослых, большинство снимков ребята смогли прокомментировать, верно определив название улиц.Затем ребятам были предложены вопросы по дорожным знакам и творческий конкурс «Мастерская фантазий», где семиклассники рисовали модель формы для юных инспекторов движения.Со всеми заданиями участники справились блестяще.Посовещавшись, члены жюри объявили победителей, Места распределились следующим образом:1 место – команда школы № 4,2 место – команда школы № 1,3 место – команда школы № 14.Всем участникам вручили грамоты, сладкие подарки и ценные призы.В заключение инспектор по пропаганде ГИБДД Надежда Гамова пожелала ребятам быть внимательными на улице и всегда соблюдать правила дорожного движения.