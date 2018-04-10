В рамках межведомственной профилактической операции «Дети России – 2018» сотрудник полиции провел беседу на тему уголовной и административной ответственности и правилах поведения в общественных местах...

В рамках межведомственной профилактической операции «Дети России – 2018» старший инспектор группы по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Алтуфьевскому району г. Москвы капитан полиции Татьяна Моисеева и ответственный секретарь районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Виктор Белоглазов провели для учеников 9-10 классов ГБОУ Школа № 305 СП № 2 урок правового информирования. Они пообщались с детьми на тему административной и уголовной ответственности, о правилах поведения на улице и в общественных местах, а также рассказали, как обезопасить свое общение в социальных сетях.В начале мероприятия Татьяна Моисеева напомнила детям об ответственности за нахождение несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей, предупредила об уголовной и административной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.Далее Виктор Белоглазов рассказал присутствующим, как обезопасить свое общение в социальных сетях, о потенциальных рисках при использовании интернета, путях защиты от сетевых угроз. Затронул проблемы интернет-зависимости в связи с возрастанием популярности интернета, предупредил о способах вовлечения подростков в преступную деятельность.В конце мероприятия, учащиеся поблагодарили гостей за проведение данного мероприятия.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29