Похоже, Дубай первым решится на оцифровку автомобильных регистрационных номеров: соответствующий проект в тестовом режиме запустят в следующем месяце, после чего будет принято решение о серийном внедрении номеров. Цифровые номера обладают массой преимуществ перед металлическими табличками.
<a href="http://33live.ru/novosti/10-04-2018-v-dubae-vvedut-cifrovye-avtomobilnye-nomera.html" target="_blank">В Дубае введут цифровые автомобильные номера</a> - Похоже, Дубай первым решится на оцифровку автомобильных регистрационных номеров: соответствующий проект в тестовом режиме запустят в следующем месяце, после чего будет принято решение о серийном внедрении номеров. Цифровые номера обладают массой преимуществ перед металлическими табличками.
[url=http://33live.ru/novosti/10-04-2018-v-dubae-vvedut-cifrovye-avtomobilnye-nomera.html]В Дубае введут цифровые автомобильные номера[/url] - Похоже, Дубай первым решится на оцифровку автомобильных регистрационных номеров: соответствующий проект в тестовом режиме запустят в следующем месяце, после чего будет принято решение о серийном внедрении номеров. Цифровые номера обладают массой преимуществ перед металлическими табличками.