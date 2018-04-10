Похоже, Дубай первым решится на оцифровку автомобильных регистрационных номеров: соответствующий проект в тестовом режиме запустят в следующем месяце, после чего будет принято решение о серийном внедрении номеров. Цифровые номера обладают массой преимуществ перед металлическими табличками.

Похоже, Дубай первым решится на "оцифровку" автомобильных регистрационных номеров: соответствующий проект в тестовом режиме запустят в следующем месяце, после чего будет принято решение о серийном внедрении номеров. Цифровые номера обладают массой преимуществ перед металлическими табличками.