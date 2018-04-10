В ГСУ ГУ МВД России по г. Москве прошло открытие обновленного музея истории управления, посвященное 55-летию со дня образования следственных органов в системе МВД России...

В ГСУ ГУ МВД России по г. Москве прошло открытие обновленного музея истории управления, посвященное 55 летию со дня образования следственных органов в системе МВД России.В торжественном мероприятии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, генерал-майор юстиции в отставке Иван Глухов и почетные ветераны Управления.Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник ГСУ генерал-майор юстиции Наталья Агафьева вместе с председателем Совета ветеранов Управления заслуженным юристом РФ полковником юстиции в отставке Юрием Новиковым торжественно разрезали красную ленту, после чего Юрий Николаевич провел для посетителей первую экскурсию по музею.Композиция музея истории Главного следственного управления наглядно демонстрирует ход становления и развития органов предварительного следствия столицы.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53