Мужчина похитил телевизор, роутер и ресиверы.

В конце марта текущего года в дежурную часть Отд МВД России по Киржачскому району обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в ее отсутствие из дома были похищены телевизор, роутер и два ресивера. Общий ущерб, причиненный собственнице, превысил 16 000 рублей. Заявительница также отметила, что один из оконных проемов ее дома был поврежден.Полицейские провели комплекс оперативных мероприятий, в том числе осмотр места происшествия. В результате была установлена личность подозреваемого.В начале апреля по подозрению в совершении кражи оперативными сотрудниками на территории города Киржач задержан 32-летний местный житель. В содеянном фигурант сознался.В настоящее время следственным отделением Отд МВД России по Киржачскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Подозреваемый находится под арестом.