В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

2 апреля текущего года в ходе патрулирования территории районного центра сотрудниками патрульно-постовой службы МО МВД России «Ковровский» задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в причастности к незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотиков.В ходе личного досмотра в карманах куртки задержанного полицейские обнаружили и изъяли смесь растительного происхождения с характерным цветом и запахом, а также сверток с порошкообразным веществом и несколько самодельных приспособлений для курения.Проведенной впоследствии экспертизой установлено, что изъятым является наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 3,22 грамма.Задержанный пояснил, что наркотики приобрел и хранил для личного потребления. Данная версия проверяется сотрудниками полиции.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.2 ст. 228 УК РФ.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.