В Кургане обрушились перекрытия трехэтажного здания, на первом этаже которого находится магазин Магнит, по предварительным данным, никто не пострадал.

В Кургане обрушились перекрытия трехэтажного здания, на первом этаже которого находится магазин "Магнит", по предварительным данным, никто не пострадал, передает РИА Новости.Как сообщил представитель регионального главка МЧС РФ, произошло обрушение перекрытий со второго на первый этажи в магазине "Магнит" по адресу: улица Бурова-Петрова. Из здания эвакуировали 33 человека. Общая площадь обрушения составляет 200 кв. метров.По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.