10.04.2018

2018-04-10 21:35:28

В Москве загорелся склад

Вечером 10 апреля в районе Марьиной рощи в Москве произошел пожар. Огонь возник на складе.



На месте случившегося работают сотрудники МЧС. Пожар перекинулся на соседнее здание, общая площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает РЕН ТВ.