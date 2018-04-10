Древние узоры, видимые только с высоты, были найдены с помощью беспилотников.

В провинции Пальпа, Перу, археологи с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили более 50 ранее не известных геоглифов. Некоторые из обнаруженных рисунков относятся к культуре Наска, которая существовала в этом районе примерно с 200 до 700 года нашей эры. Однако специалисты считают, что многие артефакты принадлежат более ранним культурам Паракас и Топара, господствовавшим здесь приблизительно с 500 года до нашей эры по 200 год нашей эры.Пальпа граничит с провинцией Наска, знаменитой подобными узорами. Там их известно более тысячи. Однако геоглифы, предположительно относящиеся к культуре Паракаса, имеют свои особенности. Во-первых, они располагаются на склонах холмов, так что в своё время были видны не только богам с неба, но и людям с Земли. Однако сейчас время почти стёрло их, и узоры видны только с высоты. Во-вторых, эти рисунки изображают людей."Большинство из этих фигур – воины, – приводит National Geographic слова археолога Луиса Баттерса (Luis Butter) из Калифорнийского университета, соавтора открытия. – Их можно было заметить на определённом расстоянии, поэтому люди видели их, но со временем они были полностью стёрты".Открытие было сделано благодаря проекту GlobalXplorer. В рамках этого начинания волонтёры из числа обычных пользователей Интернета рассматривают аэрофотоснимки и сообщают учёным о необычных объектах. Участники отметили на фотографиях сотни "подозрительных мест", и теперь специалистам предстоит проверять их весь ближайший археологический сезон, который в Перу приходится на осень и зиму. К слову, о подобных проектах, в которых рядовые добровольцы помогают делать научные открытия, "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали.Древние перуанцы создавали геоглифы, разгребая с поверхности камни и удаляя верхний тёмный слой грунта, обнажая более светлый нижний слой. Ширина этих линий измеряется сантиметрами, поэтому их невозможно заметить на спутниковых снимках. Беспилотные летательные аппараты пришлись как нельзя кстати.В настоящее время находки оформляются в министерстве культуры Перу как объекты, подлежащие охране.Напомним, что "33Live.RuНаука" неоднократно писали о геоглифах. Мы рассказывали о подобных узорах в лесах Амазонии, на Урале и, конечно, в Перу.