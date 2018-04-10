В Луховицком районе Московской области прорвало временную дамбу. Дороги, ведущие сразу к нескольким населенным пунктам, залило водой.

В Луховицком районе Московской области прорвало временную дамбу. Дороги, ведущие сразу к нескольким населенным пунктам, залило водой.Сам момент обрушения очевидцы сняли на камеру мобильного телефона. Мощный поток за считанные секунды снес заграждения и смыл их в Оку. В итоге тонны воды хлынули ниже по течению. В зоне подтопления оказались поселки Окское, Ловцы, Любичи и Слемские Борки. Вода покрыла несколько дорог. Движение там приостановлено, на месте дежурят спасатели.Выяснилось, что временную дамбу возвели для строительства новой плотины. По предварительной версии, она не выдержала напора воды из-за половодья. Уровень воды в Оке за сутки поднялся почти на два метра.