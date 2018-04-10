В подмосковном доме музыканта группы Uma2rmaН Сергея Кристовского произошел пожар. Дом, где проживала его бывшая жена. Полностью сгорел. Никто не пострадал.

В подмосковном доме музыканта группы Uma2rmaН Сергея Кристовского произошел пожар.Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, возгорание в коттеджном поселке Гаврилково Красногорского района началось во вторник днем. Один из таунхаусов полностью сгорел, другой частично пострадал, так как они находятся вплотную друг к другу.По информации Пятого канала, один из сгоревших домов принадлежит Сергею Кристовскому. По словам соседей, в этом доме проживает бывшая супруга Сергея Евгения Лазаревская, которая является директором группы. В этом же поселке, но в других домах, живут сам Сергей и его брат Владимир.Пиар-директор группы Юлия Сажина сообщила РИА Новости, что сейчас пожар уже потушен. Дом полностью сгорел. К счастью, никто не пострадал.