Пока пенсионерка рассматривала продукты на прилавке магазина, одна из злоумышленниц незаметно вытащила из ее сумки кошелек...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Восточный задержали двух женщин по подозрению в краже кошелька у пожилой женщины.В территориальный отдел полиции обратилась 72-летняя пенсионерка. Как рассказала потерпевшая, когда она находилась в помещении магазина на Главной улице, неизвестные тайно похитили из ее сумки кошелек.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в Московской области. Ими оказались безработные 19-летняя и 28-летняя приезжие женщины. Как выяснилось, пока пенсионерка рассматривала продукты на прилавке магазина, одна из злоумышленниц незаметно вытащила из ее сумки кошелек, а другая в это время наблюдала за окружающими.По данному факту следствием ОМВД России по району Восточный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73