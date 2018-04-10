На встрече полицейские рассказали ребятам, что проблема употребления наркотиков является одной из самых актуальных в современном мире...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков и инспекторы по делам несовершеннолетних УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели встречу с учащимися ГБОУ № 1298. Мероприятие было направлено на формирование у детей и подростков правильного и здорового образа жизни.На встрече полицейские рассказали ребятам, что проблема употребления наркотиков является одной из самых актуальных в современном мире. В России постоянно растет немедицинское использование психотропных веществ, часто это происходит в молодежной и подростковой среде.Сотрудники полиции рассказали подросткам о пагубном влиянии на здоровье как наркотических средств, так и психотропных веществ. Объяснили, как такие поступки могут повлиять на их будущее.Вопросов со стороны школьников прозвучало много. Ребят интересовало не только пагубное воздействие наркотиков на организм, но и уголовная ответственность за противоправные деяния в этой сфере. Встреча прошла продуктивно в дружеской обстановке.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56