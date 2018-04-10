Мост через Клязьму в Вязниках снова разведён. Чтобы наплавную конструкцию не повредили льдины. В результате, временно ограничено прямое транспортное и пешеходное сообщение с 17 населёнными пунктами в Заречной части Вязниковского района. В них проживает 714 человек, среди них 72 ребёнка. Напомним, единственную местную переправу через Клязьму при весеннем половодье разводят ежегодно, но из-за аномально тёплой погоды понтонный мост разобрали и в декабре 2017.

Мост через Клязьму в Вязниках снова разведён. Чтобы наплавную конструкцию не повредили льдины. В результате, временно ограничено прямое транспортное и пешеходное сообщение с 17 населёнными пунктами в Заречной части Вязниковского района. В них проживает 714 человек, среди них 72 ребёнка. Напомним, единственную местную переправу через Клязьму при весеннем половодье разводят ежегодно, но из-за аномально тёплой погоды понтонный мост разобрали и в декабре 2017. При этом, по данным "тревожного ведомства" ситуация всё время находилась под контролем, а вот местные жители утверждали обратное. Как заверяют спасатели, сейчас люди отрезанными от "большой земли" не останутся. На время разведения моста переправиться по реке можно на двух лодках. Ежедневно с 7 утра до 17.30. А вот автовладельцам придётся совершать объезд в лишние 100 километров, через соседние населённые пункты.