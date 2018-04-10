Злоумышленница, являясь домработницей, похитила из квартиры ювелирные украшения на сумму более 600 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 40-летнюю домработницу, подозреваемую в краже ювелирных изделий.В отдел полиции поступило заявление от женщины о краже. Потерпевшая рассказала, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на Веерной улице, пропали ювелирные украшения. Материальный ущерб составил 630 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции на Матвеевской улице задержали подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя женщина, которая работала у потерпевшей домработницей.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93