Злоумышленница, являясь домработницей, похитила из квартиры ювелирные украшения на сумму более 600 тысяч рублей...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 40-летнюю домработницу, подозреваемую в краже ювелирных изделий.
В отдел полиции поступило заявление от женщины о краже. Потерпевшая рассказала, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на Веерной улице, пропали ювелирные украшения. Материальный ущерб составил 630 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции на Матвеевской улице задержали подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя женщина, которая работала у потерпевшей домработницей.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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