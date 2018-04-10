Злоумышленник проигнорировал законные требования сотрудника полиции при задержании и попытался скрыться на автомобиле, причинив оперативнику телесные повреждения...

Оперативники ОНК УВД по Зеленоградскому АО в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 21-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств и посягательстве на жизнь сотрудника полиции и 20-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном хранении наркотиков.При задержании подозреваемый, проигнорировав законные требования сотрудника полиции, попытался скрыться на автомобиле марки ВАЗ. Через открытое окно водительской двери оперативник попытался блокировать руль и руки злоумышленника, однако последний продолжил движение, причинив тем самым сотруднику полиции телесные повреждения. В результате действий сотрудника подозреваемый был задержан.В ходе личного досмотра задержанного и досмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли свертки с неизвестным веществом. Кроме этого был задержан пассажир автомобиля, у которого в ходе личного досмотра изъят сверток с аналогичным веществом. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством из ряда курительных смесей, массой около 1 грамма.По данным фактам Следственным управлением УВД Зеленограда возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Также в отношении одного из задержанных СО по Зеленоградскому АО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В отношении одного из подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго – подписка о невыезде.В настоящее время сотрудник полиции находится в медицинском учреждении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31