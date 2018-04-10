В зоопарке новозеландского города Веллингтон произошло ЧП. Злоумышленники попытались похитить беличьих обезьянок. Однако отважные зверьки прогнали воров, хотя некоторые обезьянки при нападении получили травмы. К счастью, не слишком тяжелые.

В зоопарке новозеландского города Веллингтон произошло ЧП. Злоумышленники попытались похитить беличьих обезьянок. Однако отважные зверьки прогнали воров, хотя некоторые обезьянки при нападении получили травмы. К счастью, не слишком тяжелые.Администрация зоопарка предположила, что произошла драка между ворами и обезьянами, из которой животные вышли победителями.В "Фейсбуке" зоопарка сообщается, что сейчас обезьянок держат вместе, чтобы они после пережитого несколько дней назад стресса могли поддерживать друг друга."Мы будем внимательно следить за ними в течение следующих нескольких дней, чтобы убедиться, что они здоровы", — сказали представители зоопарка.Кроме того, они поблагодарили тех, кто оказался неравнодушен к этой истории и сообщили, что идет полицейское расследование инцидента.Саймири или беличьи обезьяны – очень большая редкость для зоопарков. Они водятся в тропических лесах, рост их превышает 30 сантиметров, а весят они до одного килограмма. Питаются Саймири насекомыми и маленькими птицами, сообщает РИА Новости. Интересен еще и тот факт, что часто беличьи обезьяны используют свой хвост для тепла: они обматывают его вокруг шеи или же обнимают хвостами друг друга.