Певица Валерия дала интервью Борису Корчевникову в его передаче Судьба человека. Артистка рассказала о браке и разводе с мужем.

Певица Валерия дала интервью Борису Корчевникову в его передаче "Судьба человека". Артистка рассказала о браке и разводе с мужем.Мало кто знает, что первым мужем певицы Валерии был музыкант Леонид Ярошевский. Они, будучи совсем молодыми, вместе приехали из Саратова в Москву, чтобы поступить в институт Гнесиных. По словам артистки, Леонид был совершенно интеллигентным юношей, личность которого формировалась под влиянием деспотичного отца, добившегося успеха – он был артистом филармонии.Их свадьба была довольно скромной, поскольку, по словам Валерии, родители Ярошевского не захотели тратить на нее много денег. Затем новоиспеченные супруги скитались по разным комнатам, квартирам, домам. Так, в первый год супружества влюбленные сняли дом в Подмосковье. О нем Валерия сохранила жуткие воспоминания."Чтобы ездить в институт, мне приходилось вставать в пять утра. А в этом доме умерла недавно бабушка, и все было таким грязным и засаленным", – рассказала артистка. Она сообщила, как однажды их приехала навестить ее мать и прямо спросила у нее: "Можно я не буду снимать пальто?" Валерия пояснила, что ее родительница очень чистоплотна и даже брезглива. Тем не менее, в этом доме молодые супруги прожили недолго. "Это был просто ад", – коротко высказалась о том времени Валерия.На вопрос Корчевникова, планировала ли она с мужем родить ребенка, та ответила категоричным отказом. Она объяснила, что их быт был совершенно не устроен – они кочевали с места на место, им постоянно не хватало денег. Однако вовсе не переезд в Москву стал отправной точкой для разрыва с Ярошевским и не другой мужчина, как утверждал сам бывший муж.Валерия заявила, что они расстались бы в любом случае, рано или поздно. "Очень сложно быть нянькой взрослому мужчине. К сожалению. Мне не хочется это говорить, но так оно и было", – заявила популярная исполнительница.