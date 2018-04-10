Певица Валерия дала интервью Борису Корчевникову в его передаче Судьба человека. Артистка рассказала о браке и разводе с мужем.
Певица Валерия дала интервью Борису Корчевникову в его передаче "Судьба человека". Артистка рассказала о браке и разводе с мужем.
Мало кто знает, что первым мужем певицы Валерии был музыкант Леонид Ярошевский. Они, будучи совсем молодыми, вместе приехали из Саратова в Москву, чтобы поступить в институт Гнесиных. По словам артистки, Леонид был совершенно интеллигентным юношей, личность которого формировалась под влиянием деспотичного отца, добившегося успеха – он был артистом филармонии.
Их свадьба была довольно скромной, поскольку, по словам Валерии, родители Ярошевского не захотели тратить на нее много денег. Затем новоиспеченные супруги скитались по разным комнатам, квартирам, домам. Так, в первый год супружества влюбленные сняли дом в Подмосковье. О нем Валерия сохранила жуткие воспоминания.
"Чтобы ездить в институт, мне приходилось вставать в пять утра. А в этом доме умерла недавно бабушка, и все было таким грязным и засаленным", – рассказала артистка. Она сообщила, как однажды их приехала навестить ее мать и прямо спросила у нее: "Можно я не буду снимать пальто?" Валерия пояснила, что ее родительница очень чистоплотна и даже брезглива. Тем не менее, в этом доме молодые супруги прожили недолго. "Это был просто ад", – коротко высказалась о том времени Валерия.
На вопрос Корчевникова, планировала ли она с мужем родить ребенка, та ответила категоричным отказом. Она объяснила, что их быт был совершенно не устроен – они кочевали с места на место, им постоянно не хватало денег. Однако вовсе не переезд в Москву стал отправной точкой для разрыва с Ярошевским и не другой мужчина, как утверждал сам бывший муж.
Валерия заявила, что они расстались бы в любом случае, рано или поздно. "Очень сложно быть нянькой взрослому мужчине. К сожалению. Мне не хочется это говорить, но так оно и было", – заявила популярная исполнительница.