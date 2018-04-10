Достойные восхищения навыки в обращении с вверенной ему техникой продемонстрировал ставропольский тракторист, ловко подцепивший ковшом упавший на проезжую часть матрас. Камера регистратора запечатлела любопытный момент, произошедший 10 апреля на улице Лермонтова.

Достойные восхищения навыки в обращении с вверенной ему техникой продемонстрировал ставропольский тракторист, ловко подцепивший ковшом упавший на проезжую часть матрас. Камера регистратора запечатлела забавный момент, произошедший 10 апреля на улице Лермонтова.На кадрах видно, что матрас выпал из пересекавшего перекресток грузовика, однако "нежиться" на дороге ему пришлось менее минуты — подоспевший трактор с помощью зажимов ковша аккуратно подобрал беглеца и проследовал за тяжелой машиной. За исполнение пользователи Сети прозвали тракториста виртуозом.