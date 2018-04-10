"Грамотные и профессиональные действия сержанта полиции Виктора Федорова позволили спасти утопающего", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении медалью МВД России «За смелость во имя спасения» сержанта полиции Виктора Федорова, грамотные и профессиональные действия которого позволили спасти утопающего», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.18 марта в Ялте к полицейским, осуществлявшим охрану общественного порядка на набережной имени Ленина, поступило сообщение о падении в море неизвестного мужчины.Сотрудник отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Ялте сержант полиции Виктор Федоров, не задумываясь, прыгнул в холодную воду и сумел вытащить тонувшего гражданина на берег. 52-летний местный житель был доставлен в больницу в состоянии комы, впоследствии пришел в себя, и на сегодняшний день его жизни ничто не угрожает.«Сотрудник полиции в экстремальной ситуации проявил смелость и самоотверженность, что позволило сохранить человеческую жизнь», - добавила Ирина Волк.