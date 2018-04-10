Девушка похитила ювелирное украшение, чтобы продать его и рассчитаться с долгом.

В начале апреля в УМВД России по городу Владимиру обратилась19-летняя жительница областного центра, сообщившая, что из её квартиры пропали золотая цепочка с крестиком и кулон. Общую сумму ущерба потерпевшая оценила в 11000 рублей.Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которого установили личность и местонахождение предполагаемой подозреваемой в совершении кражи, которой оказалась 18-летняя приятельница потерпевшей.После задержания подозреваемая пояснила, что, находясь в гостях в квартире потерпевшей, заметила, где последняя хранит украшения. Дождавшись удобного момента, похитила их и впоследствии продала. Вырученные деньги фигурантка потратила на оплату долга.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении 18-летней жительницы Вязниковского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).