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<a href="http://33live.ru/novosti/10-04-2018-vmesto-trotuara-parkovka.html" target="_blank">Вместо тротуара - парковка</a> - Отстаивают тротуар. Жители улицы Лакина боятся остаться без единственной пешеходной дорожки. Тротуар, по которому ходят люди, в том числе пожилые и дети, перекопали под автостоянку. Парковка находится на частной территории и собственники решили огородить её забором. Теперь жители окрестных домов вынуждены ходить по грязи или по проезжей части между машинами. Законно ли было ломать пешеходную дорожку? Разбиралась Валентина Мартынова.