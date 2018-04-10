По результатам 2017 года

Во Владимире скорая выезжает на 12 ложных вызовов в сутки.Результаты работы медиков в 2017 году опубликовала пресс-служба облздрава. За 12 месяцев врачи выезжали на 4 332 безрезультатных выезда. Так, в сутки приходится в среднем 12 ложных вызовов.Какие вызовы считаются безрезультатными:если адрес не был найден;если пациент отказался от помощи;если пациент не нуждался в лечении;если пациента увезли в больницу до приезда бригады.Ложные вызовы становятся причиной того, что врачи не успевают оказать помощь реально нуждающимся пациентам. В среднем бригада делает 300 выездов в смену.