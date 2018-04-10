Эпидемический порог превышен на 35,5%

Во Владимирской области зафиксировали вспышку распираторных заболеваний.Как сообщают в управлении Роспотребнадзора, эпидемический порог в регионе превышен на 35,5%. На 10 тысяч жителей Владимирской области приходится более 100 заболевших. За медицинской помощью обратились 13 983 человек. Более 8 тысяч из них - дети.Среди заболевших ОРВИ за неделю при лабораторных исследованиях медики отметили циркуляцию вирусов гриппа: Р/С – у 4 человек, грипп А - у одного пациента , грипп В – у 3 человек.