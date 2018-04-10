Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил сбои в работе
звуковой аппаратуры в зале пленарных заседаний. По словам председателя нижней
палаты, причина в долгом отсутствии ремонта, который не проводился в здании на
Охотном Ряду уже на протяжении 25 лет.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил сбои в работе
звуковой аппаратуры в зале пленарных заседаний. По словам председателя нижней
палаты, причина в долгом отсутствии ремонта, который не проводился в здании на
Охотном Ряду уже на протяжении 25 лет.
Во вторник на пленарном заседании во время выступления
зампреда думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками Виктора Водолацкого микрофон на главной трибуне зачал
издавать посторонние шумы. Позже проблемы возникли у звукового оборудования по
всему залу. Депутаты были вынуждены прервать работу.
По словам Вячеслава Володина, здание нижней
палаты на Охотном Ряду не ремонтировалось 25 лет. "У нас то крыша
протекает, то не работает аппаратура, это говорит о том, что мы на правильном
пути – на себе экономим, думаем больше о наших избирателях", – сказал он,
открывая заседание после незапланированного перерыва.
Стоит отметить, что ремонт в здании напрашивался уже давно.
Летом прошлого года парламентарии сделали вынужденный перерыв на заседании
из-за протечки крыши. Это случилось во время выступления заместителя
председателя Госдумы Ирины Яровой.
Реконструкция начнется уже в этом году после окончания
весенней сессии и ухода законодателей на летние каникулы. Ремонт предполагает
перестройку зала по "форумному" типу, а также возведение над ним
дополнительных помещений общей площадью более 700 квадратных метров.
Зал будет "развернут" на 90 градусов. Депутатские
кресла расставят полукругом по отношению к президиуму. Кроме того,
будет установлена звукоизолирующая стеклянная перегородка. Благодаря этому
можно будет наблюдать за ходом пленарного заседания, не имея специального
допуска.
Во время ремонта обновится и техническая составляющая зала
заседаний. Там появится специальное оборудование для биометрической регистрации
парламентариев по лицу. Также к следующей осенней сессии будет
усовершенствовано программное обеспечение, с которым работают законодатели. В
зале заседаний Госдумы, среди прочего, появятся современные планшеты, будет
установлен новый софт.
На время реконструкции здания на Охотном Ряду законодатели
могут переместиться в колонный зал Дома союзов. Другие варианты, как сообщали
СМИ, – "дом-книжка" на Новом Арбате, бывшее здание СЭВ (именно там
заседала нижняя палата первого созыва).