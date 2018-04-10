Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил сбои в работе звуковой аппаратуры в зале пленарных заседаний. По словам председателя нижней палаты, причина в долгом отсутствии ремонта, который не проводился в здании на Охотном Ряду уже на протяжении 25 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил сбои в работезвуковой аппаратуры в зале пленарных заседаний. По словам председателя нижнейпалаты, причина в долгом отсутствии ремонта, который не проводился в здании наОхотном Ряду уже на протяжении 25 лет.Во вторник на пленарном заседании во время выступлениязампреда думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям ссоотечественниками Виктора Водолацкого микрофон на главной трибуне зачализдавать посторонние шумы. Позже проблемы возникли у звукового оборудования повсему залу. Депутаты были вынуждены прервать работу.По словам Вячеслава Володина, здание нижнейпалаты на Охотном Ряду не ремонтировалось 25 лет. "У нас то крышапротекает, то не работает аппаратура, это говорит о том, что мы на правильномпути – на себе экономим, думаем больше о наших избирателях", – сказал он,открывая заседание после незапланированного перерыва.Стоит отметить, что ремонт в здании напрашивался уже давно.Летом прошлого года парламентарии сделали вынужденный перерыв на заседаниииз-за протечки крыши. Это случилось во время выступления заместителяпредседателя Госдумы Ирины Яровой.Реконструкция начнется уже в этом году после окончаниявесенней сессии и ухода законодателей на летние каникулы. Ремонт предполагаетперестройку зала по "форумному" типу, а также возведение над нимдополнительных помещений общей площадью более 700 квадратных метров.Зал будет "развернут" на 90 градусов. Депутатскиекресла расставят полукругом по отношению к президиуму. Кроме того,будет установлена звукоизолирующая стеклянная перегородка. Благодаря этомуможно будет наблюдать за ходом пленарного заседания, не имея специальногодопуска.Во время ремонта обновится и техническая составляющая залазаседаний. Там появится специальное оборудование для биометрической регистрациипарламентариев по лицу. Также к следующей осенней сессии будетусовершенствовано программное обеспечение, с которым работают законодатели. Взале заседаний Госдумы, среди прочего, появятся современные планшеты, будетустановлен новый софт.На время реконструкции здания на Охотном Ряду законодателимогут переместиться в колонный зал Дома союзов. Другие варианты, как сообщалиСМИ, – "дом-книжка" на Новом Арбате, бывшее здание СЭВ (именно тамзаседала нижняя палата первого созыва).