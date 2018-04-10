Довольно курьезный эпизод воровства, произошедший в США, доказывает, что иногда чем наглее действуют воришки, тем удачнее проходит их операция - и тем, пожалуй, обиднее потерпевшим. Очередной жертвой преступников стал автосалон, за одну ночь лишившийся нескольких комплектов колес.

Довольно курьезный эпизод воровства, произошедший в США, доказывает, что иногда чем наглее действуют воришки, тем удачнее проходит их "операция" - и тем, пожалуй, обиднее потерпевшим. Очередной жертвой преступников стал автосалон, за одну ночь лишившийся нескольких комплектов колес.