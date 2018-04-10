Довольно курьезный эпизод воровства, произошедший в США, доказывает, что иногда чем наглее действуют воришки, тем удачнее проходит их операция - и тем, пожалуй, обиднее потерпевшим. Очередной жертвой преступников стал автосалон, за одну ночь лишившийся нескольких комплектов колес.
<a href="http://33live.ru/novosti/10-04-2018-vory-razuli-novenkie-avtomobili-pryamo-vozle-avtosalona.html" target="_blank">Воры разули новенькие автомобили прямо возле автосалона</a> - Довольно курьезный эпизод воровства, произошедший в США, доказывает, что иногда чем наглее действуют воришки, тем удачнее проходит их операция - и тем, пожалуй, обиднее потерпевшим. Очередной жертвой преступников стал автосалон, за одну ночь лишившийся нескольких комплектов колес.
[url=http://33live.ru/novosti/10-04-2018-vory-razuli-novenkie-avtomobili-pryamo-vozle-avtosalona.html]Воры разули новенькие автомобили прямо возле автосалона[/url] - Довольно курьезный эпизод воровства, произошедший в США, доказывает, что иногда чем наглее действуют воришки, тем удачнее проходит их операция - и тем, пожалуй, обиднее потерпевшим. Очередной жертвой преступников стал автосалон, за одну ночь лишившийся нескольких комплектов колес.