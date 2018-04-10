Отравленная в британском городе Солсбери вместе со своим отцом, экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем Юлия выписывается из больницы. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Отравленная в британском городе Солсбери вместе со своим отцом, экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем Юлия выписывается из больницы. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.Известно, что 10 апреля врачи подпишут выписку Скрипаль, передает Соответственно, тем самым медики признают ее здоровой. Также есть информация о том, что девушку должны были отпустить из медицинского учреждения 9 апреля.В свою очередь Национальная служба здравоохранения Великобритании 29 марта заявила, что Юлия Скрипаль больше не находится в критическом состоянии. Ведомство сообщало, что дочь экс-сотрудника ГРУ быстро идет на поправку.Ранее Виктория Скрипаль, двоюродная сестра Юлии,говорила, что ее родственница"отчаянно хочет" вернуться в Россию. Кроме того, известно, Сергею Скрипалю иего дочери намерены предложить сменитьимена и переехать в США, чтобы избежать новых покушений.Однако Юлия Скрипаль покаотказалась от помощи российских консулов. Девушкапоблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей вместе сотцом после отравления, а также сотрудников окружной больницы за ихпрофессионализм.Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Полиция заявила, что они были отравлены газом "Новичок", якобы произведенным в России.