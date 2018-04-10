Всего за час торгов рубль еще раз обновил минимум к доллару: курс превысил отметку 63 рубля за доллар (63,55 рубля, рост на 2,89 рубля к предыдущему закрытию). Последний раз такой курс был в декабре 2016-го.

Всего за час торгов рубль еще раз обновил минимум к доллару: курс превысил отметку 63 рубля за доллар (63,55 рубля, рост на 2,89 рубля к предыдущему закрытию). Последний раз такой курс был в декабре 2016-го.Курс евро на Московской бирже перевалил за 78 рублей и составил 78,42 рубля (рост на 3,72 рубля к предыдущему закрытию). На таком уровне курс евро был зафиксирован 6 апреля 2016 года.Резкое падение рубля по отношению к бивалютной корзине началось накануне, 9 апреля. По мнению экспертов, это объясняется пятничными санкциями в отношении России со стороны США, а также обострившейся ситуацией вокруг Сирии. Как пишут СМИ. В ближайшее время власти США планируют обсудить новые санкции в отношении России, связанные с сообщениями о недавней химической атаке в Сирии.Между тем, на открывшемся во вторник "Биржевом форуме" глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что российская экономика открытая, поэтому ей нужно некоторое время для адаптации к изменению внешних условий. "Мы все знаем, что российская экономика — открытая экономика, у нас большая доля экспорта, много крупных компаний экспортно-ориентированных, — цитирует главу ЦБ телеканал "Россия 24", который ведет трансляции с "Биржевого форума". — Поэтому изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику. Те события, которые произошли в пятницу, естественно, вызывают коррекцию рынка".Эльвира Набиуллина также высказала уверенность, что экономика и финансовая сфера адаптируются к новой ситуации. По ее словам, "инструментарий Банка России позволит ограничить влияние новых санкций на инфляцию".