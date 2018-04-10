10.04.2018

2018-04-10 14:25:40

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (12 (9613) от 10 апреля 2018 года).

ИХ ПОДВИГ ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!

Руководство и личный состав столичного правоохранительного гарнизона почтили память милиционеров, которые ровно сто лет назад героически погибли, охраняя покой москвичей. Читайте на странице 2.



С НОВОСЕЛЬЕМ, ОТДЕЛ!

В Новой Москве состоялось торжественное открытие нового здания межмуниципального отдела МВД России «Московский» УВД по ТиНАО. Мероприятие посетили мэр столицы Сергей Собянин и врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Плахих. Подробнее на странице 2.



ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ: И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ…

Большой юбилейный вечер состоялся в Главном управлении МВД России по г. Москве по случаю 100-летия со Дня образования дежурных частей органов внутренних дел. Читайте на странице 2.



МИКРОФИНАНСОВЫХ АФЕРИСТОВ – К ОТВЕТУ!

Преступления в сфере микрофинансирования, обман вкладчиков по принципу так называемых «финансовых пирамид», правовое регулирование платежей с использованием криптовалюты и другие актуальные вопросы экономической безопасности были рассмотрены на заседании Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве. Подробнее на странице 3.



ИСКОРЕНИТЬ НАРКОМАНИЮ

О реальных шансах вернуть наркозависимого человека к полноценной жизни, избавив его от пагубной привычки, рассказывает магистр психологии, председатель Всероссийского общественного комитета сообщества (ВОКС) по реабилитации при Всероссийском объединении людей, живущих с ВИЧ, член рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по совершенствованию антинаркотической политики и реформе системы наркологической помощи, член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Александр Савицкий. Читайте на странице 3.



ПРОФКОМ ВСЕГДА ГОТОВ К ДИАЛОГУ

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошла XXII отчётная конференция местной общественной организации — Первичной профсоюзной организации ГУ МВД России по г. Москве. Подробности на странице 4.



ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ

По итогам служебной деятельности в 2017 году старший следователь следственной части ОМВД России по району Фили-Давыдково УВД по ЗАО старший лейтенант юстиции Вячеслав Смаев был признан лучшим по профессии среди столичных следователей подразделений предварительного следствия. Подробности читайте на странице 5.



СВОБОДНАЯ МИНУТА – ТОЛЬКО НА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Какой груз ложится на плечи женщины в погонах и чем приходится жертвовать во имя службы в органах внутренних дел, рассказала нашему корреспонденту начальник отдела дознания ОМВД России по району Отрадное майор полиции Наталья Казакова. Читайте на странице 5.



ДЕРЖИТЕ МАРКУ, ОФИЦЕРЫ!

Состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию образования полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. Подробнее на странице 6.



АФИША.

Читайте на странице 6.



ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ДЕТСКАЯ УЛЫБКА

В апреле Благотворительному фонду «Защитник счастья» исполняется три года. Председатель правления Александр Антоненко рассказал о том, что основными задачами фонда являются помощь детям и вдовам сотрудников МВД и других силовых ведомств, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также поддержка ребят из многодетных семей и детей-инвалидов. Читайте на странице 6.



«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» ГЕРОЯ

Это было подлинно историческое событие: 16 апреля 1934 года постановлением ЦИК СССР в стране было учреждено почётное звание Героя Советского Союза. Высшую степень отличия за заслуги перед государством мог получить гражданин, совершивший героический подвиг. Подробности читайте на странице 7.



В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

Сотрудники полиции УВД по ВАО поздравили старейшего ветерана органов внутренних дел с 90-летием. Продолжение на странице 7.



ЮГО – ВОСТОК НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Представляем УВД по Юго – восточному административному округу Москвы. Читайте на страницах 8-9:



ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР

Врио начальника УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Крученков отчитался перед жителями округа по итогам деятельности подразделения за 2017 год. На встрече присутствовал заместитель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Половинка.



ЧЕРНИЛА УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ

Обращения, справки, приказы, отчёты, нормативные акты и сотни других документов ежедневно используются в работе каждого подразделения полиции. За тем, чтобы каждая бумага оформлялась грамотно и в срок, а также была полностью исполнена, тщательно следят работники службы делопроизводства и режима.



СПАСЁННЫЕ ЖИЗНИ И НАКАЗАННОЕ ЗЛО

Центр кинологической службы УВД по ЮВАО г. Москвы служит домом для 46 собак. Здесь они работают по трём направлениям: обнаружение взрывчатки, поиск наркотических веществ и общерозыскная деятельность, а также несут патрульно-постовую и конвойную службу.



ПРОДОЛЖАЯ ДИНАСТИЮ

«Есть такая профессия — Родину защищать». Эта крылатая фраза полностью соответствует позиции заместителя начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по ЮВАО майора полиции Дмитрия Сергейчука.



ПОДАРОК ОТ АВТОИНСПЕКТОРОВ

Сюрприз для родителей и их детей в одном из автосалонов Москвы в рамках Всероссийской акции «Пристегнись, Россия!» устроили сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО. Водитель Ольга, приехавшая в автосалон за своей новой машиной с четырёхлетним сыном Даниэлем, была приятно удивлена, когда командир батальона подполковник полиции Вадим Линюшин подарил ей детское удерживающие устройство.



ВЦЕПИТЬСЯ В МЕЧТУ

Накануне Дня космонавтики нам, конечно же, захотелось пообщаться с героем космоса. И поговорить при этом не с известной легендой, чья фамилия растиражирована и знакома всем и каждому, хотя человек давно не летает, а воспоминания его касаются событий, пусть и героических, но давно минувших. Читайте на страницах 10 – 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируется из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12 - 13.





НАЗНАЧЕНО ПРИГОВОРОМ

Положительная судебная практика взыскания материального и морального вреда в пользу сотрудников, пострадавших при исполнении служебных обязанностей. Подробности читайте на странице 14.



И СНОВА ОБ АВТОПОДСТАВАХ

О них вам не расскажет разве что самый закоренелый пешеход. Да и тот наверняка что-то слышал про ситуации, когда злоумышленники специально провоцируют незначительную аварию и предлагают, во избежание предусмотренной законом ответственности, расплатиться на месте. Водитель в этом случае подвергается продуманному психологическому давлению и нередко сдаётся, идя на поводу у мошенников. Подробнее на странице 14.



РЕКОМЕНДОВАНО «ЗАСВЕТИТЬСЯ»

Наверняка многие наши читатели попадали в неприятную ситуацию, когда они были вынуждены по той или иной причине останавливать своё транспортное средство на неосвещённой дороге. Читайте на странице 14.



МАНИФЕСТ НАЧАЛА ХIХ ВЕКА

В Российской империи сыграл свою вполне определённую роль известный исторический документ — Манифест «Общее учреждение министерств», изданный 25 июля 1811 года. Читайте на странице 15.



«НАРОД КАЗАКАМИ ЖЕЛАЕТ БЫТЬ»

На улицах нашего города в последнее время мы часто видим казаков. Красавцы-мужчины разных возрастов, в форме и при наградах. Не по одному, конечно, они ходят: то есть — это не случайные люди, а казачьи патрули. Они несут службу. Почему в Москве? И кто они — казаки, живущие в столице? Продолжение на странице 15.



БЕЗМОЛВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ ПРАВДЫ

(Продолжение. Начало в №№ 5–7, 9—11.)

Тема минувшей Великой Отечественной войны горька. Но без неё жить нельзя. К великому сожалению, несмотря на протесты ветеранов и неравнодушных граждан, такие понятия, как патриотизм, коллективизм, совесть, ушли из сознания…Продолжение читайте на странице 16.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Читайте на странице 16.



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