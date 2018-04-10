В погоне за новыми санкциями против России президент США не щадит даже
своих союзников. Новый пакет ограничительных мер может обойтись Германии в
миллиарды евро.
В погоне за новыми санкциями против России президент США не щадит даже
своих союзников. Новый пакет ограничительных мер может обойтись Германии в
миллиарды евро.
Дональд Трамп
подготовил неприятный сюрприз для Ангелы Меркель. Выясняется, что новые антироссийские
санкции могут обойтись немецкой экономике в несколько миллиардов евро.
Точную сумму в российско-германской внешнеторговой палате не называют, но предупреждают,
что из-за отказа от новых сделок с российским бизнесом фрау Меркель потеряет
кругленькую сумму с девятью нулями.
"Растущие
административные издержки из-за дополнительных проверок являются дополнительным
мешающим фактором для немецкого бизнеса", – говорится
в сообщении ВТП, переданном в РИА Новости. Председатель правления
организации Маттиас Шепп настаивает на том, что конфликты в Сирии
и на Украине должны быть разрешены как можно скорее. Именно эти
нерешенные проблемы и связанные с ними санкции не дают нормально развиваться
совместному бизнесу России и ФРГ.
Между тем, падение финансового
рынка и взлет курса доллара, связанных с новым пакетом антироссийских санкций, в
Москве прокомментировали достаточно
сдержанно и даже с легким налетом оптимизма. Чиновники в правительстве назвали
санкции хорошим тестом для экономики России и пообещали поддержку пострадавшим
компаниям. А глава Центробанка Эльвира Нибиуллина заявила об отсутствии рисков
для финансовой стабильности.
"У Центрального банка есть
широкий набор инструментов, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут
риски для финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет
необходимости никакой применять системные меры", – отметила глава ЦБ и
напомнила, что, несмотря на негативные внешние факторы, в России сохраняется
беспрецедентно низкий уровень инфляции.
Тем временем основным
индикатором для рубля продолжат оставаться ситуация на рынке
энергоносителей, где царит стабильная и благоприятная для российской экономики обстановка:
нефть марки Brent торгуется выше 68
долларов за баррель.