В погоне за новыми санкциями против России президент США не щадит даже своих союзников. Новый пакет ограничительных мер может обойтись Германии в миллиарды евро.

В погоне за новыми санкциями против России президент США не щадит дажесвоих союзников. Новый пакет ограничительных мер может обойтись Германии вмиллиарды евро.Дональд Трампподготовил неприятный сюрприз для Ангелы Меркель. Выясняется, что новые антироссийскиесанкции могут обойтись немецкой экономике в несколько миллиардов евро.Точную сумму в российско-германской внешнеторговой палате не называют, но предупреждают,что из-за отказа от новых сделок с российским бизнесом фрау Меркель потеряеткругленькую сумму с девятью нулями."Растущиеадминистративные издержки из-за дополнительных проверок являются дополнительныммешающим фактором для немецкого бизнеса", – говоритсяв сообщении ВТП, переданном в РИА Новости. Председатель правленияорганизации Маттиас Шепп настаивает на том, что конфликты в Сириии на Украине должны быть разрешены как можно скорее. Именно этинерешенные проблемы и связанные с ними санкции не дают нормально развиватьсясовместному бизнесу России и ФРГ.Между тем, падение финансовогорынка и взлет курса доллара, связанных с новым пакетом антироссийских санкций, вМоскве прокомментировали достаточносдержанно и даже с легким налетом оптимизма. Чиновники в правительстве назвалисанкции хорошим тестом для экономики России и пообещали поддержку пострадавшимкомпаниям. А глава Центробанка Эльвира Нибиуллина заявила об отсутствии рисковдля финансовой стабильности."У Центрального банка естьширокий набор инструментов, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнутриски для финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нетнеобходимости никакой применять системные меры", – отметила глава ЦБ инапомнила, что, несмотря на негативные внешние факторы, в России сохраняетсябеспрецедентно низкий уровень инфляции.Тем временем основныминдикатором для рубля продолжат оставаться ситуация на рынкеэнергоносителей, где царит стабильная и благоприятная для российской экономики обстановка:нефть марки Brent торгуется выше 68долларов за баррель.