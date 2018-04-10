Глава
муниципального округа Красносельский Илья Яшин поплатился за свое бездействие: полгода
политик не занимался организацией работы
призывной комиссии. Как итог – Яшин потерял пост ее председателя.
Глава
муниципального округа Красносельский Илья Яшин поплатился за свое бездействие: полгода
политик не занимался организацией работы
призывной комиссии. Как итог – Яшин потерял пост ее председателя.
У
себя в Twitter Яшин пожаловался на то,
что его с нарушением закона отстранили с поста председателя районной призывной
комиссии. Между тем, как отмечают в военкомате Красносельского района, Яшин на протяжении
последних шести месяцев фактически не занимался организацией работы призывной
комиссии, а с момента избрания из 15-ти заседаний призывной комиссии
Красносельского района посетил только три.
При
этом полномочия председателя комиссии исполнял Михаил Бирюков, документ об
утверждении его на эту должность подписал
сам же Яшин, выяснил ".
В военкомате Красносельского района напомнили, что в январе 2018 года военный
комиссар запросил у Яшина кандидатуры в состав комиссии, но ответа так и не
дождался, после чего комиссар предложил в состав комиссии Бирюкова.
Активист
ОНФ и глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов пояснил, в чем
заключается роль местного руководителя в деятельнсоти призывных комиссий. В частности,
он должен принимать участие в заседании комиссии раз в неделю (когда объявлен
призыв) и подписывать решения об
отсрочке или о призыве.
Свиридов
изучил все документы и сделал такой вывод: "Если это дело подписал сам
Илья, то в чем подвох? Военком дал ему на подпись один состав, а нам – другой?
Или Илья подписал заведомо незаконное решение?"