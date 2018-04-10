Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин поплатился за свое бездействие: полгода политик не занимался организацией работы призывной комиссии. Как итог – Яшин потерял пост ее председателя.

Главамуниципального округа Красносельский Илья Яшин поплатился за свое бездействие: полгодаполитик не занимался организацией работыпризывной комиссии. Как итог – Яшин потерял пост ее председателя.себя в Twitter Яшин пожаловался на то,что его с нарушением закона отстранили с поста председателя районной призывнойкомиссии. Между тем, как отмечают в военкомате Красносельского района, Яшин на протяжениипоследних шести месяцев фактически не занимался организацией работы призывнойкомиссии, а с момента избрания из 15-ти заседаний призывной комиссииКрасносельского района посетил только три.Приэтом полномочия председателя комиссии исполнял Михаил Бирюков, документ обутверждении его на эту должность подписалсам же Яшин, выяснил ".В военкомате Красносельского района напомнили, что в январе 2018 года военныйкомиссар запросил у Яшина кандидатуры в состав комиссии, но ответа так и недождался, после чего комиссар предложил в состав комиссии Бирюкова.АктивистОНФ и глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов пояснил, в чемзаключается роль местного руководителя в деятельнсоти призывных комиссий. В частности,он должен принимать участие в заседании комиссии раз в неделю (когда объявленпризыв) и подписывать решения оботсрочке или о призыве.Свиридовизучил все документы и сделал такой вывод: "Если это дело подписал самИлья, то в чем подвох? Военком дал ему на подпись один состав, а нам – другой?Или Илья подписал заведомо незаконное решение?"