Юрист Telegram Павел Чижов пошутил. На своем Telegram-канале он опубликовал фото письма Павла Дурова главе ФСБ Александру Бортникову с лежащими на нем двумя металлическими ключами к английскому замку.

Юрист Telegram Павел Чижов пошутил. На своем Telegram-канале он опубликовал фото письма Павла Дурова главе ФСБ Александру Бортникову с лежащими на нем двумя металлическими ключами к английскому замку.Якобы владелец Telegram направил главе Федеральной службы безопасности России ключи в количестве двух штук от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями, сообщает РИА Новости. Чижов фото шутливо подписал: "Передал, похоже".Затем Чижов добавил, что фотографию делал не он. А автор фото хоть и вышел на связь, но пожелал остаться неизвестным. Enjoy (то есть "наслаждайтесь") – дописал юрист.Отведенный Роскомнадзором на предоставление ФСБ ключей шифрования к мессенджеру 15-дневный срок истек 4 апреля.Адвокат Telegram Дмитрий Динзе проинформировал от имени компании Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В частности, отмечалось, что защищенное соединение устанавливается между двумя пользующимися мессенджером пользователи, а ключи шифрования в этом случае компании не поступают.Глава Роскомнадзора Александр Жаров решил есть слона по частям. Надзорный орган в области коммуникаций и связи 6 апреля уже подал исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Юристы компании готовят возражения по иску о блокировке. Роскомнадзор заявил, что не будет блокировать мессенджер во внесудебном порядке.