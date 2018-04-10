Все выплаты через компьютер. С 1 июля в России заработает единая государственная информационная система. Она будет содержать сведения о всех социальных выплатах в стране. Новый интернет-портал начнёт работу и во Владимире. Сегодня в Пенсионном фонде чиновники обсудили, как в новую систему идёт загрузка данных. Портал создаётся, в первую очередь, для удобства граждан. В личном кабинете пользователь сможет посмотреть, какие выплаты по закону положены именно ему.

Все выплаты через компьютер. С 1 июля в России заработает единая государственная информационная система. Она будет содержать сведения о всех социальных выплатах в стране. Новый интернет-портал начнёт работу и во Владимире. Сегодня в Пенсионном фонде чиновники обсудили, как в новую систему идёт загрузка данных. Портал создаётся, в первую очередь, для удобства граждан. В личном кабинете пользователь сможет посмотреть, какие выплаты по закону положены именно ему. Система позволит упростить сбор документов при обращении в органы соцзащиты. Для входа в систему нужно будет зарегистрироваться на портале Госуслуг. Все данные о социальных выплатах будут оперативно обновляться. Доступ к системе получат и надзорные органы.Антон Курбаков, зам. управляющего пенсионного фонда: "Сейчас, на данный момент, у нас идёт процесс первичной загрузки. Как только мы её закончим, соответственно, система будет создана, а уже все остальные надстройки к этой системе: статистическая отчётность какая-то, предоставление запросов от органов власти, - это уже будет в дальнейшем. Уже сейчас этой системой интересуются и счётная палата, и казначейство, при выезде в регионы, запрашиваются данные из этой системы, и проверяется использование бюджетных средств как раз в каждом регионе".