В Москве сразу несколько дворов оказались в изоляции. Прямую дорогу к метро и остановкам общественного транспорта перегородили высокие заборы. Как придомовая территория оказывается в чужой собственности?

В Москве сразу несколько дворов оказались в изоляции. Прямую дорогу к метро и остановкам общественного транспорта перегородили высокие заборы. Как придомовая территория оказывается в чужой собственности?Жильцы сразу нескольких домов по улице Ферсмана живут, как в западне. Соседи из элитной многоэтажки поставили забор и лишили их сквера, где когда-то могли гулять все.В ТСЖ "Академический" уверяют, что после строительства многоэтажки было проведено межевание, и земля у них в собственности. Однако жители окрестных домов уверены, что процедуру провели с нарушениями."Они ссылаются на некий протокол, что была эта комиссия по межеванию. Но мы об этой комиссии ничего не знали", — говорит Татьяна Никитская."Мы живем не в лесу, а в Академическом районе города Москвы. Все сделано по закону, у нас земля оформлена в собственность", — парирует Людмила Долгушина, председатель ТСЖ "Академический".А этот забор вырос на пути тех, кто спешит к метро "Динамо" с улицы Верхняя Масловка. Жители выиграли суд у комплекса "Петровский парк". Есть решение о демонтаже самовольно установленного ограждения. Его уже разбирали несколько раз, но на следующий день он появлялся вновь.- Теперь приходится идти в обход. В левую сторону совсем неудобный проход между машинами.Самый центр Москвы, улица Тверская, дом 6. Междворовый проезд перегорожен забором. Причем, стоит здесь он уже лет 10."Если произойдет какое-либо возгорание, машина пожарная дальше не проедет. Поэтому этот забор создает пожарную опасность для проживающих людей", — объясняет Наталья Селиванова.С другой стороны сомнительную конструкцию подпирают железные трубы, за забором стоит одинокая будка охранника. По словам местных жителей, здесь обосновалась нелегальная платная парковка.Схему борьбы с нелегальными заборами юристы уже отработали."Необходимо узнать кадастровый номер участка, номер дома, сфотографировать этот забор и обратиться в префектуру с жалобой, что этот забор возведен незаконно", — советует юрист Дмитрий Фаустов.Даже если у владельца ограды территория в собственности, результаты межевания возможно оспорить в судебном порядке.