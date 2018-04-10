Российский рубль рухнул к евро и доллару в понедельник в ходе запоздалой реакции на введение новых санкций со стороны США. EUR/RUB поднялась за один день на 3.32 р, до 74.70, USD/RUB подскочила на 2.48 рубля до 60.66. Движение стало самым значительным с января 2016 года.

Российский рубль рухнул к евро и доллару в понедельник в ходе запоздалой реакции на введение новых санкций со стороны США. EUR/RUB поднялась за один день на 3.32 р, до 74.70, USD/RUB подскочила на 2.48 рубля до 60.66. Движение стало самым значительным с января 2016 года.Вчера объемы торгов долларом вдвое превысили средние уровни предшествующих недель. Это говорит о высоком желании избавиться от активов и зачастую предвещает дальнейший спад. Капитализацию теряют даже компании, не попавшие в санкционный список, такие как Сбербанк (-17%) и Лукойл (– 8.1%). Потери любимых среди иностранных инвесторов компаний в некоторых случаях превзошли темпы снижения рынка (-8.5%), при том, что нефть выросла на 2%.Помимо очевидных продаж российских бумаг иностранными фондами, рынок уязвим перед распродажей в ходе срабатывания стоп-ордеров и маржин-колов.На этом фоне утро вторника может также отметиться обновлением минимумов. В отличие от эпизодов 2014-2016-го, внешний фон сравнительно позитивный. Нефть прибавила 2% в понедельник и добавила к этому еще 0.8% с утра во вторник. Brent поднялась до 68.80, на комментариях Кси Цзиньпина, что Китай намерен снижать торговые барьеры и открываться для внешних инвесторов. Эти же новости поддерживают с утра рост на азиатских площадках, несколько повышая спрос на рисковые активы.Правда, в случае с рублем, внешний фон пока лишь может несколько сдержать распродажу, но вряд ли развернет ее полностью. В течение 2017 года, отметка 61 рубль за доллар несколько раз выступала в качестве эффективного сопротивления. Не исключено, что прохождение данной отметки усилит распродажу рубля на срабатывании стоп-ордеров.