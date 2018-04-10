Законодательная деятельность – тяжелый и кропотливый труд, для которого должны быть созданы все необходимые условия. Нынешнее здание Госдумы не ремонтировалось уже 25 лет, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Но от нового, дорогостоящего парламентского центра депутаты отказались. Вместо этого было решено реконструировать старое здание. Это позволит не только отремонтировать и обновить место работы законодателей, но и сэкономить массу бюджетных средств.

Законодательная деятельность – тяжелый и кропотливый труд,для которого должны быть созданы все необходимые условия. Нынешнее зданиеГосдумы не ремонтировалось уже 25 лет, отметил спикер нижней палаты ВячеславВолодин. Но от нового, дорогостоящего парламентского центра депутатыотказались. Вместо этого было решено реконструировать старое здание. Этопозволит не только отремонтировать и обновить место работы законодателей, но исэкономить массу бюджетных средств.Во вторник на пленарном заседании во время выступлениязампреда думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям ссоотечественниками Виктора Водолацкого микрофон на главной трибуне зачализдавать посторонние шумы. Позже проблемы возникли у звукового оборудования повсему залу. Депутаты были вынуждены прервать работу. А летом прошлого годапарламентарии сделали вынужденный перерыв на заседании из-за протечки крыши.Очевидно, что старое здание необходимо серьезноотремонтировать для обеспечения нормальной работы законодателей. При этомнесколько лет назад обсуждалась возможность строительства нового парламентскогоцентра на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники.Но парламентарии от этой идеи в итоге отказались.Законодатели приняли решение реконструировать старое здание на Охотном Ряду,которое, как подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин, неремонтировалось в течение 25 лет."У нас то крыша протекает, то неработает аппаратура, это говорит о том, что мы на правильном пути – на себеэкономим, думаем больше о наших избирателях", – сказал председательГосдумы. Такой шаг позволит сэкономить значительное количество бюджетныхсредств, к тому же законодатели останутся в привычных и хорошо знакомых стенах.Реконструкция начнется уже в этом году после окончаниявесенней сессии и ухода парламентариев на летние каникулы. Ремонт предполагаетперестройку зала по "форумному" типу, а также возведение над нимдополнительных помещений общей площадью более 700 квадратных метров.Зал будет "развернут" на 90 градусов. Депутатскиекресла расставят полукругом по отношению к президиуму. Кроме того,будет установлена звукоизолирующая стеклянная перегородка. Благодаря этомуможно будет наблюдать за ходом пленарного заседания, не имея специальногодопуска.Во время ремонта обновится и техническая составляющая залазаседаний. Там появится специальное оборудование для биометрической регистрациипарламентариев по лицу. Также к следующей осенней сессии будетусовершенствовано программное обеспечение, с которым работают законодатели. Взале заседаний Госдумы, среди прочего, появятся современные планшеты, будетустановлен новый софт.На время реконструкции здания на Охотном Ряду законодателимогут переместиться в колонный зал Дома союзов. Другие варианты, как сообщалиСМИ, – "дом-книжка" на Новом Арбате, бывшее здание СЭВ (именно тамзаседала нижняя палата первого созыва).