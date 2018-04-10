Между мужчинами произошел конфликт

Житель Буя зарезал случайного прохожего.Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области, инцидент произошел в понедельник, 9 апреля. На улице 41-летний мужчина начал ругаться со случайным прохожим. Спор незнакомых людей перерос в серьезный конфликт, в результате которого злоумышленник ударил потерпевшего ножом в шею. Мужчина скончался на месте происшествия.Правоохранителям удалось задержать нападавшего. Мужчина признал свою вину и рассказал, что был в состоянии алкогольного опьянения.