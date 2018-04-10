Жители Волоколамска заявили в городской суд 8 исков о возмещении морального вреда на сумму 100 тысяч рублей каждый. Также жители города подали в суд заявление с требованием закрыть полигон. Слушания в Волоколамском городском суде назначены на 7 мая.

Жители Волоколамска заявили в городской суд 8 исков о возмещении морального вреда на сумму 100 тысяч рублей каждый. Также жители города подали в суд заявление с требованием закрыть полигон. Слушания в Волоколамском городском суде назначены на 7 мая.Как сообщила РИА Новости представитель истцов Инна Елисеева, в качестве истца выступают семь жителей города, пять действуют в интересах несовершеннолетних. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Московской области.На территории свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска в марте вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. 77 детей тогда обратились за помощью к врачам из-за плохого самочувствия. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что полигон рекультивируют.