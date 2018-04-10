Российского актера известного по сериалам Литейный, Ржавчика, Гастролеры, Чужой район Константина Кордо-Сысоева признали виновным в совершении преступления. Мужчина зверски расправился с супругой.

Российского актера известного по сериалам Литейный","Ржавчика", "Гастролеры", "Чужой район" Константина Кордо-Сысоева признали виновным в совершении преступления. Мужчина зверски расправился с супругой.В 2016 году артиста вызвали на допрос по факту убийстваженщины – его жены. Мужчина отрицал свою причастность к деянию иутверждал, что его жена бесследно пропала.После десятка экспертиз специалисты выяснили, что женщинаскончалась от 69 ударов палкой, жертву били по голове и рукам. Кроме того,преступление пытались скрыть, тело погибшей было обнаружено в воде, сообщает .На тот момент задержания у артиста имелось алиби. Его запечатлеликамеры видеонаблюдения у супермаркета, также его видели соседи гуляющим ссобакой во дворе. Однако виновность Константина была доказана.Вовторник, 10 апреля, Ломоносовкий районный суд Ленинградской области вынесКордо-Сысоеву приговор: 11 лет колонии строгого режима.Напомним, что ранее внушительный срок получил актер изсериала "Последний из Магикян" Мухтар Гусенгаджиев. Мужчина на 22 года загремел в колонию строгогорежима. Его обвинили в педофилии. Мухтар своей вины не признал. Он заверил суди следователей, а также всех, кто его знает, что вся эта история затеяна толькос одной целью – отобрать его квартиру на Котельнической набережной в Москве.