Российского актера известного по сериалам Литейный,
Ржавчика, Гастролеры, Чужой район Константина Кордо-Сысоева признали виновным в совершении преступления. Мужчина зверски расправился с супругой.
Российского актера известного по сериалам Литейный",
"Ржавчика", "Гастролеры", "Чужой район" Константина Кордо-Сысоева признали виновным в совершении преступления. Мужчина зверски расправился с супругой.
В 2016 году артиста вызвали на допрос по факту убийства
женщины – его жены. Мужчина отрицал свою причастность к деянию и
утверждал, что его жена бесследно пропала.
После десятка экспертиз специалисты выяснили, что женщина
скончалась от 69 ударов палкой, жертву били по голове и рукам. Кроме того,
преступление пытались скрыть, тело погибшей было обнаружено в воде, сообщает .
На тот момент задержания у артиста имелось алиби. Его запечатлели
камеры видеонаблюдения у супермаркета, также его видели соседи гуляющим с
собакой во дворе. Однако виновность Константина была доказана.Во
вторник, 10 апреля, Ломоносовкий районный суд Ленинградской области вынес
Кордо-Сысоеву приговор: 11 лет колонии строгого режима.
Напомним, что ранее внушительный срок получил актер из
сериала "Последний из Магикян" Мухтар Гусенгаджиев. Мужчина на 22 года загремел в колонию строгого
режима. Его обвинили в педофилии. Мухтар своей вины не признал. Он заверил суд
и следователей, а также всех, кто его знает, что вся эта история затеяна только
с одной целью – отобрать его квартиру на Котельнической набережной в Москве.