Отопительный сезон прошел в штатном режиме.

Отопительный сезон в регионе прошёл в штатном режиме, рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области Елена Семёнова.Этому способствовали тёплая зима и отсутствие сильных морозов, которые зачастую провоцируют прорывы в сетях. Однако без инцидентов всё-таки не обошлось. Крупная авария произошла в областном центре на участке в районе улиц Верхне-Лыбедской и Гороховой в ночь на 20 декабря 2024 года. Прохладнее стало стразу в 700 многоквартирных домах.Изначально специалисты компании «Т-Плюс» планировали завершить работы в первой половине дня, но во время ремонта нашли ещё один дефект. Вторую неисправность удалось устранить ближе к вечеру. Причиной аварии тепловики назвали наружную коррозию труб.Средства и инвестицииПо словам главы ведомства, на модернизацию коммунальной и энергетической инфраструктуры в 2024 году выделено более 5,4 млрд рублей бюджетных средств и инвестиций. Основные крупные объекты оказались в Александрове: там построено более 30 объектов, включая одну из котельных и 28 км тепловой сети.Продолжают обновлять тепловые комплексы в Александрове, Коврове, Вольгинском. Работы обещают закончить в текущем году.В Гусь-Хрустальном завершён проект модернизации теплового комплекса. Сюда были привлечены средства Фонда национального благосостояния в сумме 1 млрд рублей. Благодаря этому удалось построить шесть новых котельных и привести в порядок 20,8 км сетей.Средства ППК «Фонд развития территорий» в размере 698,7 млн рублей в 2024 году направили на модернизацию 39 км инженерных сетей, а также на то, чтобы закончить реконструкцию водозаборного сооружения в Суздале.ПАО «Т Плюс» в прошлом году получило порядка 700 млн рублей на перекладку теплосетей общей протяжённостью 17 км. В этом году их план инвестиций составляет 540 млн рублей на перекладку 15 км тепловых сетей.Министр добавила, что наименьшим износом коммуникаций в регионе может похвастаться только новый посёлок Доброград, а вот остальные муниципалитеты Владимирской области находятся примерно в равном положении.«Износ коммунальной инфраструктуры достаточно высокий. И мероприятия, которые проводятся, имеют два источника финансирования. Во-первых, это инвестицион¬ная составляющая. Но мы понимаем, что тарифы сейчас и так достаточно высокие. Во-вторых, это бюджетные средства. Сейчас идёт тенденция к увеличению последних. Единственное – нельзя дать средства на всё сразу. Ведь понадобится выделить около 90 миллиардов рублей – это бюджет Владимирской области», – заявила Елена Семёнова.Таких денег у региона, конечно, нет. Однако в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» часть денег постепенно будут выделять из федерального бюджета. Это позволит если не обновить всё и сразу, то хотя бы уменьшить количество аварийных ситуаций.КстатиРегион завершил реализацию федерального проекта «Чистая вода». С 2019 года в области обновили 35 объектов водоснабжения, потратив на это 1,8 миллиарда рублей. Ещё почти 1,9 миллиарда рублей вложили в строительство и ремонт 18 котельных, более 63 километров труб отопления, водопровода и канализации, а также в модернизацию отопления в 17 важных социальных учреждениях, где установили уличные газовые теплогенераторы.