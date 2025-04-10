Возгорание произошло утром 10 апреля.

На федеральной трассе М-7 во Владимирской области вспыхнула «Газель».Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Пожар произошел в Петушинском районе утром в четверг, 10 апреля. Машина загорелась на 94-м километре дороги.На месте работали шесть человек личного состава и две единицы техники. К счастью, никто не пострадал.«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования», — уточнили в ведомстве.Напомним, что в Александрове в ДТП с автобусом .