Указ опубликован на официальной сайте митрополии.

Настоятелем храма Покрова на Нерли назначили митрополита Владимирского и Суздальского Никандра.Указ опубликован на официальном сайте митрополии. Владыка в соответствии со статусом назначил сам себя.Ранее стало известно, что в храме Покрова на Нерли во Владимирской области хотят создать специальное место для проведения брачных церемоний. После встречи все представители пришли к выводу, что необходимо проработать варианты организации торжественных мероприятий в стенах исторического храма.Напомним, что Покрова на Нерли — это белокаменный храм, построенный в 12-м веке.