Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Во Владимирской области поджигатели по заказу украинского куратора уничтожали легковые автомобили.Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Силовики пресекли действия 31-летнего проживающего в Украине мужчины, который причастен к госизмене, а также 20-летнего москвича. Молодой человек сотрудничал с представителем иностранного государства.Фигуранты договорились о совершении серии поджогов. Также они планировали собирать информацию о значимых объектах на территории Владимирской области. Все четверо исполнителей задержаны.Уголовное дело рассматривали во 2-м Западном окружном военном суде. Жителю Москвы назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Двум соучастникам назначили по восемь лет в колонии строгого режима. Третьему соучастнику — 7 лет лишения свободы общего режима.