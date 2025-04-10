Спустя год жители многоквартирного дома в Муроме получат качественную горячую воду. Этого удалось добиться только через суд с помощью Роспотребнадзора области. В ходе проверок в феврале

Спустя год жители многоквартирного дома в Муроме получат качественную горячую воду. Этого удалось добиться только через суд с помощью Роспотребнадзора области. В ходе проверок в феврале прошлого года специалисты службы выявили нарушения качества питьевой воды. Какие конкретно, не сообщается. УК «Фортуна», которая должна была следить за всем, получила предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Компании