Подрядчик, ремонтирующий водоснабжение в поселке Собинского района, сорвал сроки работ. После 4 представлений прокуратуры реконструкцию все-таки удалось завершить. Об этом рассказали в

Подрядчик, ремонтирующий водоснабжение в поселке Собинского района, сорвал сроки работ. После 4 представлений прокуратуры реконструкцию все-таки удалось завершить. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. В марте 2023 года администрация Ставрово заключила с компанией «СПЕЦСТРОЙ» контракт на реконструкцию объектов водоснабжения. Работы обошлись местным властям в 224,7 миллионов рублей. Подрядчик оказался недобросовестным и сильно отстал от графика.