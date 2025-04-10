Во Владимирской области в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 11 участков дорог, сообщили в региональном правительстве. Общая длина полотна – 17 км.

Во Владимирской области в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 11 участков дорог, сообщили в региональном правительстве. Общая длина полотна – 17 км. Благоустроят дороги, которые входят в опорную сеть, то есть обеспечивающие транспортную доступность по территории России. – 1 участок на автодороге Владимир – Муром – Арзамас, – 5 участков на автодороге Колокша